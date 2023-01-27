"СМИ каждый день о чём-то сообщают. За два дня до этого он якобы подписал контракт с "Галатасараем", вчера — с "Лорьяном", сегодня — с "Лионом", завтра — с мюнхенской "Баварией", а после — с "Реалом"… Это бесконечно", - цитирует Лакруа "Чемпионат".
Напомним, ранее французские СМИ сообщили, что "Лион" близок к договоренности с "Локомотивом" по трансферу Вильсон Изидора. По их данным, лионцы заплатят за форварда 6 млн евро.
Вильсон Изидор выступает за "Локомотив" с лета прошлого года. С того момента француз провел 29 матчей за красно-зеленых, в которых забил 11 мячей и отдал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 5 млн евро. Контракт Изидора с "Локомотивом" рассчитан до лета 2026 года.
Агент Изидора: "Лион"? СМИ каждый день о чем-то сообщают. Сегодня "Лион", завтра "Бавария", послезавтра "Реал"
Агент Эммануэль Лакруа, который представляет интересы форварда "Локомотива" Вильсона Изидора, отреагировал на слухи об уходе его клиента в "Лион".
Фото: ФК "Локомотив"