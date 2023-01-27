Как сообщает источник, "Бешикташ" может заплатить за Барриоса не более трех млн евро. Эта сумма категорически не устраивает "Зенит". В связи с этим трансфер колумбийца маловероятен.
Напомним, ранее сообщалось, что "Бешикташ" заинтересован в подписании полузащитник "Зенита" Вильмара Барриоса. До этого турецкий клуб интересовался другим игроком РПЛ - Дмитрием Бариновым из "Локомотива".
В текущем сезоне Вильмар Барриос провел 20 матчей во всех турнирах, отличившись одним голом и двумя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 20 млн евро.
Источник: Sport24
Sport24: "Бешикташ" готов заплатить за Барриоса не больше 3-х млн евро
Стало известно, сколько "Бешикташ" готов предложить "Зениту" за Вильмара Барриоса.
Фото: ФК "Зенит"