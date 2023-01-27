– Николай – молодой и качественный российский футболист, обладающий большим потенциалом. Учитывая, что у нас достаточно молодая команда, костяк которой примерно такого же возраста, мы не сомневаемся, что Рассказов сможет усилить ее и добавить сильных качеств. Для нас этот переход – крайне интересный вариант, – цитирует Осинькина "СЭ".
Напомним, что сегодня 25-летний российский фланговый защитник Николай Рассказов заключил с самарскими "Крыльями Советов" контракт на 3,5 года. До этого Николай играл в системе "Спартака", лишь однажды отлучавшись на правах аренды в тульский "Арсенал". Рассказов стал вторым приобретением "Крыльев" в текущее зимнее трансферное окно.
До этого самарский клуб подписал лучшего бомбардира Российской премьер-лиги (на данный момент) Владимира Писарского, который первую часть сезона проводил в составе "Оренбурга" под фамилией Сычевой. Среди ожидаемых и потенциальных ближайших трансферов – переход аргентинского вингера Бенхамина Гарре.
Осинькин: Рассказов сможет усилить "Крылья", добавить сильных качеств. Для нас этот переход – крайне интересный вариант
Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин прокомментировал переход защитника Николая Рассказова в свою команду.
Фото: Global Look Press