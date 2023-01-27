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"Чемпионат": защитник "Бенфики" Конти приехал в расположение "Локомотива" в ОАЭ

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"Локомотив" близок к завершению перехода Хермана Конти из "Бенфики".
Фото: Getty Images
Как сообщает источник, Конти уже прибыл в Объединенные Арабские Эмираты, где присоединился к "Локомотиву" на тренировочном сборе. Напомним, ранее сообщалось, что Конти переберется в РПЛ бесплатно.

Херман Конти выступает за "Бенфику" с 2018 года. С того момента аргентинец итальянского происхождения провел всего 10 матчей за лиссабонцев, в которых отметился одним голом. Он трижды уезжал из клуб в аренды: в мексиканский "Атлас" и бразильские "Байю" и "Америку".

Контракт Конти с клубом рассчитан до конца текущего сезона. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего центрального защитника в 2 млн евро.

Источник: "Чемпионат"


Локомотив Бенфика Российские трансферы
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