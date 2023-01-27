- Можете поговорить с Артемом, у нас был очень хороший разговор. Я ждал его на сборах. Мы сделали определенное предложение. Чтобы войти в команду, нужно как минимум открыть дверь. Мы предлагали Артему приехать на пару дней, пройти медосмотр, пообщаться, расставить точки над i. Артем принял другое решение, - приводит комментарий Талалаева "Матч ТВ".
Российский форвард Артем Дзюба, которому в августе исполнилось 34 года, этой зимой активно вел переговоры с московским "Торпедо". Как сообщали СМИ, игрок был готов снизить свои зарплатные требования. Но лучшего бомбардира в истории российских чемпионатах в столичном клубе хотел видеть только его президент Илья Геркус, который ранее звал Артема в "Локомотив", находясь на аналогичной должности. По данным различных источников, главный тренер автозаводцев Андрей Талалаев сомневался в необходимости приглашения экс-зенитовца в команду.
"Торпедо" готовится к возобновлению сезона, расположившись на 16-й строчке в таблице РПЛ. Черно-белые заработали всего 6 баллов за 17 проведенных туров и забили 7 голов. Андрей Талалаев возглавил москвичей в октябре 2022 года. В того момента команда провела 5 матчей в РПЛ, в которых не набрала ни одного очка и забила 0 мячей.
Талалаев: у нас с Дзюбой был хороший разговор, я ждал его на сборах, но Артем принял другое решение
Наставник "Торпедо" Андрей Талалаев высказался по поводу несостоявшегося трансфера Артема Дзюбы в клуб.
Фото: ФК "Зенит"