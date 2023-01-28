По информации источника, Изидор покинул расположение "Локомотива" в Объединенных Арабских Эмиратах, где команда проводит тренировочный сбор. Ожидается, что в ближайшее время он пройдет медосмотр перед уходом в "Лион".
Напомним, ранее появилась информация, что французский клуб арендует форварда до конца текущего сезона с правом выкупа за 5 млн евро.
Вильсон Изидор выступает за "Локомотив" с лета прошлого года. С того момента француз провел 29 матчей за красно-зеленых, в которых забил 11 мячей и отдал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 5 млн евро. Контракт Изидора с "Локомотивом" рассчитан до лета 2026 года.
Источник: "Матч ТВ"
"Матч ТВ": Изидор покинул расположение "Локомотива", чтобы пройти медосмотр в "Лионе"
Нападающий "Локомотива" Вильсон Изидор близок к уходу из клуба.
Фото: ФК "Локомотив"