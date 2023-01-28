"Давайте смотреть на табло! У Артема больше положительных показателей. Он больше забил. Как раз-таки Дзюба заменил Смолова в сборной Черчесова на чемпионате мира. Дзюба стоит выше. Плюс стечение обстоятельств. В "Зените" он был рядом с Халком. Ну и плюс спартаковская школа, которую прошел Артем, помогала ему на протяжении всей карьеры", - цитирует Орлова Sport24.
Артем Дзюба продолжает находиться в статусе свободного агента после расторжения контракта с "Адана Демирспор" в ноябре прошлого года. Россиянин провел за турецкий клуб всего 5 матчей, в которых отметился одним голом. До этого Дзюба выступал за "Зенит", тульский "Арсенал", "Спартак", "Ростов" и "Томь". В августе этого года ему исполняется 35 лет.
Федор Смолов год назад вернулся в "Динамо", в котором начинал футбольную карьеру. В текущем сезоне форвард сыграл в 20 матчах за бело-голубых, забил 9 мячей и отдал 5 результативных передач. Сейчас Смолову 32 года.
Орлов: Дзюба стоит выше Смолова, у него больше положительных показателей
Комментатор Геннадий Орлов сравнил Артема Дзюбу и Федора Смолова.
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