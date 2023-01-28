– Зачем в РПЛ иностранные тренеры? Хочется смотреть за работой россиян. За кем из тех, кто сейчас без работы? Имен называть не буду. Дай бог, чтобы кто-то получил возможность поработать и проявил себя. Семин, Слуцкий, Кержаков, Юран, Кононов или Бородюк? Думаю, что все они достойны работы в РПЛ, – передает слова Канчельскиса "Чемпионат".
По итогам 17-ти сыгранных туров текущего сезона Российской премьер-лиги в ее турнирной таблице привычно лидирует "Зенит", который возглавляет российский специалист Сергей Семак. В "Спартаке", отстающем от "Зенита" на шесть очков, работает испанец Гильермо Абаскаль.
"Ростовом", ЦСКА, "Ахматом", "Сочи", "Крыльями Советов", "Пари НН", "Факелом", "Локомотивом", "Химками" и "Торпедо" руководят российские тренеры: Карпин, Федотов, Ташуев, Бердыев, Осинькин, Горлов, Пятибратов, Галактионов, Гогниев и Талалаев.
Серб Славиша Йоканович работает главным тренером московского "Динамо", а чех Марцел Личка руководит "Оренбургом". В "Урале" работает белорусский тренер – Виктор Гончаренко.
Канчельскис: зачем в РПЛ иностранные тренеры? Хочется смотреть за работой россиян
Заслуженный мастер спорта России Андрей Канчельскис выступил против приглашения иностранных тренеров в РПЛ.
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