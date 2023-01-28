По информации источника, самарцы хотят арендовать Ушакова до конца текущего сезона. Его рассматривают как возможную замену для Сергея Пиняева, который ранее перебрался в "Локомотив". Однако ЦСКА пока не хочет расставаться с полузащитником и может не отпустить его в аренду.
В нынешнем сезоне Ушаков провел 4 матча в РПЛ и Кубке России, в которых не отмечался результативными действиями. Он дебютировал за "армейцев" в апреле прошлого года в матче с "Уралом" (2:2), в котором отметился результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Ушакова в 400 тысяч евро. В декабре ему исполнилось 20 лет.
Источник: "Чемпионат"
"Чемпионат": "Крылья Советов" хотят арендовать Ушакова из ЦСКА. В нем видят замену для Пиняева
"Крылья Советов" интересуются полузащитником ЦСКА Егором Ушаковым.
Фото: ПФК ЦСКА