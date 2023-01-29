– Активно отсматривать его мы начали после первых сообщений о возможном уходе Пиняева. Матчей просмотрели очень много. Он был не единственным кандидатом, но остановились на Гарре. У него очень хороший последний сезон, несмотря на молодость. У него есть опыт игры за границей – около 4 лет был в системе "Манчестер Сити". Его отличают универсализм, высокая скорость, качественная игра в обороне, свойственные всем аргентинским футболистам, – цитирует Осинькина Metaratings.
Напомним, что российский фланговый полузащитник Сергей Пиняев, являвшийся одним из лидеров и ведущих футболистов самарского клуба по итогам первой части текущего сезона, этой зимой перешел в московский "Локомотив". Сергей несколько раз признавался лучшим игроком матча, а также удостоился звания лучшего молодого футболиста по итогам 2022 года (по версии премии "Первая пятерка").
О трансфере аргентинского вингера Бенхамина Гарре "Крылья Советов" официально объявили сегодня. Гарре подписал контракт сроком на 3,5 года. За самарскую команду он будет выступать под 28-м номером. Бенхамин перешел в "Крылья" из аргентинского "Расинга".
Последней командой, в составе которой играл Гарре (на правах аренды), является "Атлетико Уракан". Несколько лет Бенхамин провел в системе действующего чемпиона Англии "Манчестер Сити".
Осинькин: Гарре отличают универсализм, высокая скорость и качественная игра в обороне, свойственные всем аргентинцам
Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин рассказал об аргентинском новичке клуба – вингере Бенхамине Гарре.
Фото: ПФК "Крылья Советов"