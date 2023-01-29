– Нас сразу заинтересовало предложение "Крыльев", не было никаких опасений. Россия – великая страна. Переговоры немного затянулись, так как клуб хотел убедиться, что травма игрока старая и все уже в порядке. Потребовалось еще несколько дней, чтобы пройти углубленное медицинское обследование, – цитирует агента Sport24.
Напомним, что официально о трансфере аргентинского флангового полузащитника Бенхамина Гарре в "Крылья Советов" сам самарский клуб объявил сегодня. Гарре подписал контракт с "Крыльями" сроком на 3,5 года. Руководство и тренерский штаб самарского клуба рассчитывает на то, что Бенхамин станет должной заменой Сергею Пиняеву, который перешел этой зимой в московский "Локомотив".
Вместе с Сергеем из "Крыльев Советов" в том же направлении ушел и Максим Глушенков, на место которого был приобретен Владимир Писарский, в первой части текущего сезона выступавший за "Оренбург" под фамилией Сычевой. Владимир на данный момент является лучшим бомбардиром РПЛ.
Агент Гарре: Россия – великая страна, опасений не было. Переговоры затянулись, так как клуб проверял состояние игрока
Футбольный агент Эмилио Чемпион, представляющий интересы аргентинского новичка "Крыльев Советов" Бенхамина Гарре, высказался о переговорах с самарским клубом.
Фото: ПФК "Крылья Советов"