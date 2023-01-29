Журналист Карпов: "Пари НН" арендует у "Кайрата" воспитанника "Барселоны" Баньяка

Камерунский футболист Маки Баньяк продолжит карьеру в РПЛ.

Фото: "ФК Кайрат"

По данным СМИ, "Парии НН" и "Кайрат" близки к договоренности по переходу 27-летнего камерунца, выступающего на позиции центрального защитника. Источник отмечает, что игрок перейдет в нижегородский коллектив на правах аренды с возможностью выкупа.



Маки Баньяк является воспитанником "Барселоны". С июля 2021 года игрок защищает цвета казахстанского "Кайрата". В сезоне 2021/2022 футболист принял участие в 21 игре за свою команду, где отметился 1 голом и 1 ассистов. В текущем сезоне на счету защитника 2 матча. Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Баньяка в 600 тысяч евро.



Источник: телегерам-канал журналиста Ивана Карпова.