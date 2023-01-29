- Насколько я знаю, никуда Малком не уйдет. "ПСЖ" предлагает бесплатную аренду с опцией. А "Зениту" какой интерес? Я так понимаю, что «Зенит» готов отпустить Малкома, но только если за него заплатят деньги, которые устроят питерский клуб, - приводит мнение Орещука "РБ Спорт".
Французский "ПСЖ" находится в поисках замены ушедшему в "Вулверхэмптон" испанцу Пабло Сарабии и надеется в оставшиеся дни зимнего трансферного окна осуществить переход лучшего бомбардира "Зенита" бразильца Малкома. Несмотря на постоянные заявления агента футболиста о том, что переход не состоится, французские СМИ активно пишут о возможном трансфере олимпийского чемпиона.
Малком проводит свой лучший сезон в России. За 23 матчах экс-игрок "Барселоны" забил 15 голов и оформил 7 результативных передач во всех соревнованиях. Transfermarkt оценивает трансферную стоимость автора победного гола в финале Олимпийских игр-2016, в 24 млн евро. Летом бразилец продлил контракт с петербуржским коллективом до 2027 года. В феврале Малкому исполнится 26 лет.
Орещук: Малком никуда не уйдет. "ПСЖ" предлагает бесплатную аренду с опцией, а "Зениту" какой интерес?
Экс-спортивный директор "Динамо" Роман Орещук высказался по поводу возможного перехода Малкома в "ПСЖ".
Фото: ФК "Зенит"