- Ренан прилетит в Россию после игр молодежной сборной. Он с нетерпением ждет возможности присоединиться к клубу, - передает слова Гарсии Sport24.
10 января официальный телеграм-канал петербургского "Зенита" объявил о подписании контракта с 19-летним центральным защитником "Коринтианса" Робертом Ренаном. На счету футболиста 17 матчей за клуб на взрослом уровне за всю карьеру, в которых он отметился двумя результативными передачами.
Подписание Ренана стало частью крупной сделки по обмену игроками между "Зенитом" и "Коринтиансом", в рамках которой голкипер Иван и нападающий Юри Алберто отправились в бразильский клуб, вингер Густаво Мантуан продлил аренду в "Зените" до лета 2023 года, а полузащитник Ду Кейрос перейдет в "Зенит" летом 2023 года.
Агент Ренана: Роберто с нетерпением ждет возможности присоединиться к "Зениту"
Агент защитника "Зенита" Роберта Ренана Луис Фернандо Гарсия рассказал, когда футболист прибудет в расположение сине-бело-голубых.
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