Представитель Дзюбы: Кержаков решил заняться хайпом

"Насколько я понимаю, до недавнего времени Александр претендовал на пост главного тренера "Урала" и очень хотел вернуться к тренерской деятельности. Но после того, как была выбрана не его кандидатура, у Кержакова появилось много свободного времени и он, видимо, решил заняться хайпом. Участвовать в этом на данном этапе не хотелось бы", - сказал Гольдман "Матч ТВ".
Ранее Александр Кержаков опубликовал перевод фрагмента письма из ФИФА, где, по его утверждению, подтверждается, что гол в товарищеском матче России с Германией 2005 года, официально записанный на Андрея Аршавина, на самом деле был забит им. Если гол будет перезаписан, Кержаков сравняется с Дзюбой по количеству мячей за сборную (31).
Артем Дзюба является футболистом "Акрона". В текущем сезоне нападающий провел за клуб 16 матчей, забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи. Соглашение с российским футболистом действует до конца июня 2026 года. Трансферная стоимость 37-летнего игрока составляет 1,2 миллиона евро по версии интернет-портала Transfermarkt.
