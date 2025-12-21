Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Астон Вилла
19:30
Манчестер ЮнайтедНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Жирона
0 - 3 0 3
АтлетикоЗавершен
Вильярреал
0 - 0 0 0
Барселона1 тайм
Эльче
20:30
Райо ВальеканоНе начат
Бетис
23:00
ХетафеНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Кальяри
2 - 2 2 2
ПизаЗавершен
Сассуоло
0 - 0 0 0
Торино2 тайм
Фиорентина
20:00
УдинезеНе начат
Дженоа
22:45
АталантаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Майнц
0 - 0 0 0
Санкт-Паули1 тайм
Хайденхайм
19:30
БаварияНе начат

Представитель Дзюбы: Кержаков решил заняться хайпом

Представитель Артема Дзюбы Леонид Гольдман высказался об Александре Кержакове.
Фото: ФК "Акрон"
"Насколько я понимаю, до недавнего времени Александр претендовал на пост главного тренера "Урала" и очень хотел вернуться к тренерской деятельности. Но после того, как была выбрана не его кандидатура, у Кержакова появилось много свободного времени и он, видимо, решил заняться хайпом. Участвовать в этом на данном этапе не хотелось бы", - сказал Гольдман "Матч ТВ".

Ранее Александр Кержаков опубликовал перевод фрагмента письма из ФИФА, где, по его утверждению, подтверждается, что гол в товарищеском матче России с Германией 2005 года, официально записанный на Андрея Аршавина, на самом деле был забит им. Если гол будет перезаписан, Кержаков сравняется с Дзюбой по количеству мячей за сборную (31).

Артем Дзюба является футболистом "Акрона". В текущем сезоне нападающий провел за клуб 16 матчей, забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи. Соглашение с российским футболистом действует до конца июня 2026 года. Трансферная стоимость 37-летнего игрока составляет 1,2 миллиона евро по версии интернет-портала Transfermarkt.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится