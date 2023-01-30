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Сарвели: Зиньковский, Умяров и Пруцев - в "Спартаке". По моему мнению, они блистают

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Нападающий "Сочи" Владислав Сарвели высказался об игре воспитанников главного тренера "Крыльев Советов" и экс-наставника "Чертаново" Игоря Осинькина в других клубах.
Фото: ФК "Спартак"
- Не надо привязывать футболистов Осинькина и его игровую манеру. Многие футболисты играют в хороших командах РПЛ. Те же Зиньковский, Умяров и Пруцев - в "Спартаке". По моему мнению, они блистают. Да, никто не получает "Золотые мячи", так что про них так и будут говорить, что их вырвали из чертановской семьи. Но верю, что скоро все футболисты будут выступать еще лучше и когда-нибудь будут бороться за лучшие трофеи. Надеюсь, я буду в их числе, - передает слова Сарвели "РБ Спорт".

За последние годы самарские "Крылья Советов" покинул ряд игроков, являющихся воспитанниками системы "Чертаново", где они играли под руководством нынешнего главного тренера самарцев Игоря Осинькина - в их числе нападающий Владислав Сарвели, вингер Антон Зиньковский, полузащитник Данил Пруцев, защитник Никита Чернов, нападающие Иван Сергеев и Максим Глушенков, вингер Сергей Пиняев.

В текущем сезоне атакующий хавбек московского "Спартака" Антон Зиньковский отметился 2 голами и 2 ассистами в 19 матчах во всех турнирах, опорный полузащитник Наиль Умяров сыграл за красно-белых 15 матчей без результативных действий, полузащитник Данил Пруцев - 22 матча, в которых записал на свой счет 1 гол и 3 голевых паса.


Спартак Сочи Чертаново Зиньковский Умяров Пруцев Осинькин Сарвели
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