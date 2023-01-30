- Гильерме - опытный футболист, играющий очень важную роль для команды. Он является символом "Локомотива". Плюс есть Худяков, который уже имеет определенный опыт в РПЛ. Но мы столкнулись с ситуацией, когда один пропустил концовку года из-за повреждения, и мы сидели как на пороховой бочке: не дай бог что-то случится с Даниилом. Любое удаление, болезнь, травма - мы бы остались без вратаря. Поэтому, когда появился вариант с Лантратовым, клуб им воспользовался. ...Дай бог, чтобы и Гильерме, и Худяков, и Лантратов были здоровы, тогда они на общих основаниях смогут конкурировать между собой, - передает слова Галактионова Matchtv.ru.
В осенней части текущего сезона в заявку московского "Локомотива" входило три голкипера. На счету 37-летнего Гильерме на этом отрезке 5 матчей во всех турнирах (3 в Российской премьер-лиге и 2 в Кубке России), 5 пропущенных голов и 2 "сухих" матча. 19-летний Даниил Худяков был основным вратарем "железнодорожников", в его статистике 18 сыгранных матчей во всех турнирах (14 в РПЛ и 4 в Кубке России), 34 пропущенных гола и 2 игры "на ноль". 23-летний Андрей Савин принял участие в 1 матче Кубка России (58 сыгранных минут) и пропустил 1 гол.
В декабре 2022 года официальный телеграм-канал "Локомотива" объявил о переходе из "Химок" 27-летнего Ильи Лантратова, который из 14 матчей РПЛ за красно-черных в текущем сезоне сыграл "на ноль" 3, пропустив при этом 25 голов.
Галактионов объяснил, зачем "Локомотив" подписал голкипера Лантратова при наличии Гильерме и Худякова
Главный тренер московского "Локомотива" Михаил Галактионов рассказал о ситуации с вратарями клуба после подписания экс-голкипера "Химок" Ильи Лантратова.
Фото: РПЛ