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Кавазашвили: возможный уход Малкома - шанс для "Спартака" забрать чемпионство у "Зенита"

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Экс-голкипер "Спартака" Анзор Кавазашвили высказался о возможном переходе атакующего хавбека "Зенита" Малкома во французский "Пари Сен-Жермен".
Фото: ФК "Зенит"
- Возможный уход Малкома - огромнейшая потеря для "Зенита". С другой стороны, для них это почет. Если "ПСЖ" у тебя покупает нападающего, то это что-то уже значит. Хочется сказать, что это шанс для "Спартака" выиграть РПЛ, забрав чемпионство у "Зенита". Они могут попробовать воспользоваться этой потерей питерцев. Думаю, что если бразилец уйдет, то это сто процентов повлияет на команду, - передает слова Кавазашвили "Чемпионат".

Ранее появилась информация о трансферном интересе французского "Пари Сен-Жермен" к 25-летнему бразильскому атакующего полузащитнику петербургского "Зенита" Малкому.

По итогам осенней части текущего сезона сине-бело-голубые возглавляют турнирную таблицу, набрав 42 очка в 17 сыгранных матчах. На 6 очков от петербуржцев отстает московский "Спартак", в активе которого 36 очков, 35 очков набрал идущий на третьем месте "Ростов". На счету Малкома 12 забитых голов и 7 результативных передач в 17 матчах чемпионата России.


Зенит Спартак Пари Сен-Жермен Малком Кавазашвили
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