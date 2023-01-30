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Агент: Варела хорошо отзывался о России, но сейчас ему лучше в Бразилии

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Футбольный агент Оскар Бентанкур, представляющий интересы уругвайского защитника Гильермо Варелы, прокомментировал переход своего клиента из "Динамо" во "Фламенго".
Фото: ФК "Динамо"
– Почему Варела подписал контракт с "Фламенго", будучи игроком "Динамо"? Это чистая формальность. Гильермо дождется, когда его контракт с "Динамо" истечет, и только тогда он сможет считаться полноценным игроком "Фламенго". Варела всегда хорошо отзывался о России, но сейчас ему лучше в Бразилии, здесь он счастлив, – цитирует агента "РБ Спорт".

Уругвайский фланговый защитник Гильермо Варела впервые переходил в московское "Динамо" в октябре 2020 года из датского "Копенгагена" – сначала на правах аренды, а затем уже в качестве полноценного трансфера – в июле 2021 года.

Летом 2022 года Гильермо воспользовался опцией ФИФА и отправился в аренду в бразильский футбольный клуб "Фламенго", который 12 января этого года через свою пресс-службу сообщил о том, что Варела подписал постоянный контракт с командой. За все время в московском "Динамо" Гильермо Валера провел 49 матчей и забил один мяч.


Варела Динамо Фламенго
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