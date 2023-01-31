"Некоторые полагают, что тренера Кононова надломила работа в "Спартаке"? Я так не считаю. Это точно не так. Конечно, когда покидаешь команду, то испытываешь определенный психологический стресс. Но такова доля тренера. Уход в итоге получился, скажем так, непростой. Жалею ли я, что в 2018 году принял предложение Леонида Федуна? Нет, конечно", – цитирует тренера "СЭ".
Напомним, зимой 2018 года Олег Кононов был назначен главным тренером московского "Спартака". Под руководством специалиста "красно-белые" сыграли 36 матчей, в которых одержали 16 побед, 6 раз добыли ничью и потерпели 14 поражений. Осенью 2019 года Кононов подал в отставку, и она была принята советом директоров "Спартака". До московской команды Олег Георгиевич возглавлял "Краснодар" и стал с ним бронзовым призёром чемпионата России в сезоне 2014/15. В том же году он был признан лучшим тренером РФПЛ по версии
Российского футбольного союза.
Кононов рассказал, что не жалеет о работе в "Спартаке"
Бывший главный тренер тульского "Арсенала", "Краснодара" и "Спартака" Олег Кононов признался, что не жалеет о периоде работы в столичном клубе.
Фото: ТАСС