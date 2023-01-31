– Всем довольны. Команды на сборах находятся в разных состояниях: видно, что "Алания" была чуть-чуть подгружена физически. Мы тоже находимся под нагрузками. Но мы говорим о другом – нам понравилось отношение к игре. Все провели встречу на максимуме. Так и нужно проводить контрольные матчи. В таких встречах играть спустя рукава не имеет смысла. Нужно получать удовольствие. Соперник многое нам позволил сделать, но и стоит отметить наш прессинг: были хорошие комбинации, не проиграли много единоборств. Нам есть к чему стремиться. У нас еще есть время на подготовку, – цитирует Федотова "Чемпионат".
31 января московский ЦСКА разгромил владикавказскую "Аланию" со счетом 6:0 в товарищеском матче. Встреча состоялась в турецком городе Белек. "Армейцы" трижды поразили ворота соперников в каждом из таймов. Хет-трик оформил нападающий московской команды Федор Чалов. На 77-й минуте Антон Заболотный поставил победную точку - 6:0.
Напомним, по итогам 17 туров ЦСКА делит 4-е место в чемпионате России, набрав 29 очков. "Алания" идет второй в Первой Лиге.
Федотов – о разгромной победе над "Аланией": в таких матчах играть спустя рукава не имеет смысла
Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов подвел итог разгромной победы "армейцев" над "Аланией" (6:0) в контрольном матче на сборе в Турции.
Фото: ПФК ЦСКА