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23:00
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Лилль
21:00
КлермонНе начат
П1 1.57X 4.2П2 6
Анже
21:00
АяччоНе начат
П1 2.47X 3.15П2 3.15
Тулуза
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ТруаНе начат
П1 1.75X 4.1П2 4.5
Реймс
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Нант
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Ренн
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Рианчо: Абаскаль – тренер от бога. Он именно тот, кто так нужен был красно-белым

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Бывший тренер московского "Спартака" Рауль Рианчо заявил, что верит в чемпионство красно-белых в Российской премьер-лиге.
Фото: ФК "Спартак"
– Вижу ли Спартак чемпионом? Да, определенно. В это надо верить и тогда все случится именно так. "Спартак" станет чемпионом РПЛ. У них все для этого есть. Нужно выходить на каждый следующий матч как на финал. Абаскаль – тренер от бога. Он именно тот, кто так нужен был красно-белым. Молодая свежая кровь, европейская тренерская школа и желание побеждать – идеальный набор для золотых медалей, – цитирует Рианчо "РБ Спорт".

Напомним, что испанский специалист Гильермо Абаскаль возглавил московский "Спартак" в июне 2022 года. К этому моменту Гильермо провел во главе красно-белых уже 24 матча. Контракт Абаскаля со "Спартаком" рассчитан до 30 июня 2024 года. До московского клуба Гильермо работал в швейцарском "Базеле". 13 апреля 2022 года Абаскалю исполнилось 33 года.

По итогам 17-ти сыгранных туров "Спартак" под его руководством идет вторым в турнирной таблице Российской премьер-лиги. От привычно лидирующего "Зенита" красно-белые отстают на шесть очков. От "Спартака", в свою очередь, всего на одно очко отстает "Ростов". Сезон РПЛ возобновится в начале марта 2023 года.


Рианчо Абаскаль Спартак
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