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Мостовой: Дзюба в РПЛ может спокойно играть еще 3 или 4 года в любой команде. Ему не нужен никакой просмотр

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Экс-полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой заявил, что бывший нападающий "Зенита" Артем Дзюба может без проблем выступать в РПЛ на протяжении еще нескольких лет.
Фото: Global Look Press
Дзюба в нашем чемпионате может спокойно играть еще три или четыре года в любой команде. Конечно, ему не нужен никакой просмотр. Еще когда его переход в "Торпедо" сорвался, я говорил, что там не по футбольным причинам, просто кто-то не захотел, – цитирует Мостового "Чемпионат".

Напомним, что ранее Леонид Слуцкий, поддерживающий близкие и хорошие отношения с Артемом Дзюбой, в эфире YouTube-проекта "Коммент.Лайв" рассказал о том, что с Артемом лично связывался главный тренер московского "Торпедо" Андрей Талалаев. Тот пригласил Дзюбу на зимние тренировочные сборы "автозаводцев. Артем воспринял это как приглашение на просмотр и отказался.

Леонид Викторович поддержал его в этом решении, сказав, что нападающий уровня Артема Дзюбы не нуждается в просмотре и проверке своих высоких футбольных качеств. Кроме того, "Торпедо" замыкает турнирную таблицу Российской премьер-лиги по итогам 17-ти сыгранных туров. Артем Дзюба находится в статусе свободного агента с ноября 2022 года.


Мостовой Дзюба
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