– Мне говорили, что "Торпедо" хотело взять Дзюбу на просмотр. "Торпедо", ну давайте еще Мбаппе, Месси на просмотр возьмите. Ну как можно брать Дзюбу на просмотр, если все его знают? Тем более, что он лучший бомбардир РПЛ, как бы мы к нему ни относились, а "Торпедо" нуждается в атакующих игроках. Решения бывают разные, но для меня это удивительно, – цитирует Канчельскиса "СЭ".
Позавчера в эфире "Коммент.Лайв" российский тренер Леонид Слуцкий рассказал о том, что Артема Дзюбу на зимние тренировочные сборы звал лично главный тренер московского "Торпедо" Андрей Талалаев. Сам Артем воспринял это приглашение как просмотр и отказался от этого предложения.
Напомним, что Артем Дзюба находится в статусе свободного агента с начала ноября 2022 года. Тогда он расторг свой контракт с турецким клубом "Адана Демирпспор".
"Торпедо", проявлявшее интерес к Дзюбе, по итогам 17-ти сыгранных туров Российской премьер-лиги занимают последнее место в турнирной таблице, набрав лишь шесть очков. "Автозаводцы" сами забили семь мячей, а пропустили 30.
Канчельскис – о приглашении Дзюбы на сбор "Торпедо": зачем? Его все знают. Они бы еще Мбаппе с Месси на просмотр взяли
Экс-футболист "Манчестер Юнайтед" и сборной России Андрей Канчельскис высказался о приглашении российского форварда Артема Дзюбы на зимние сборы московского "Торпедо".
Фото: ФК "Зенит"