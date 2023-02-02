- Азмун, конечно же, сильнейший игрок для РПЛ. Это будет отличное усиление для "Локомотива". Переход Сердара может стать самым ярким трансфером этого года у нас в чемпионате, - приводит мнение Граната "Чемпионат".
28-летний иранский центрфорвард Сердар Азмун выступает в России с 2013 года. В российской карьере иранца были "Рубин", "Ростов" и "Зенит". Наибольшего прогресса форвард добился в петербуржском коллективе. С командой Сердар завоевал 4 чемпионских титула РПЛ, Кубок России и 3 Суперкубка России. В составе "Зенита" Азмун становился лучшим бомбардиром российского первенства в сезоне 2019/2020. Всего на счету иранского форварда 85 голов в РПЛ.
Сердар Азмун в зимы 2022 года выступает за немецкий "Байер". В этом сезоне иранец провел 13 матчей за леверкузенский коллектив и отметился 2 голевыми передачами. Этой зимой форвард был близок к переходу в "Марсель", представляющий чемпионат Франции, но трансфер не состоялся. В топ-5 европейских чемпионатах трансферное окно закрылось. Недавно СМИ сообщили об интересе "Локомотива" к кандидатуре Азмуна.
Гранат: переход Азмуна в "Локомотив" может стать самым ярким трансфером РПЛ в 2023 году
Экс-защитник "Спартака" и сборной России Владимир Гранат высказался по поводу возможного трансфера иранского форварда Сердара Азмуна в "Локомотив".
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