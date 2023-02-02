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"СЭ": Дзюбу предлагали "Мидтьюлланну". Датчане отказались от подписания Артема

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Российский форвард Артем Дзюба мог продолжить карьеру в датском "Мидтьюлланне".
Фото: "Чемпионат"
По данным СМИ, 34-летний российский центрфорвард Артем Дзюба мог перейти в "Мидтьюлланн", представляющий чемпионат Дании. Посредники предлагали спортивному директору датчан подписать лучшего бомбардира в истории чемпионатов России, но клуб отказался от данного варианта.

Артем Дзюба начинал сезон в турецкой Суперлиге в клубе "Адана Демирспор". Экс-игрок "Зенита" сыграл в 5 встречах за турецкий коллектив, в которых отметился 1 забитым мячом. В начале ноября россиянин и "Адана Демирспор" досрочно прекратили сотрудничество, расторгнув контракт. Сейчас Дзюба находится в поисках новой команды и ведет переговоры с различными клубами.

"Мидтьюлланн" после 17 проведенных туров датского первенства располагается на 8-м месте в таблице, набрав 23 очка.

Источник: "СЭ"


Мидтьюлланд
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