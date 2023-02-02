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Экс-игрок "Зенита" Мейра: что общего у петербуржцев и "Наполи" во времена работы в них Спаллетти? Нацеленность на атаку

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Бывший защитник "Зенита" Фернанду Мейра сравнил работу итальянского тренера Лучано Спаллетти в петербуржском клубе и "Наполи".
Фото: "Чемпионат"
- Что общего у обоих клубов во времена работы в них Спаллетти? Нацеленность на атаку. Так играл и "Зенит", так действует сейчас "Наполи". Причём не только в Серии А, но и в Лиге чемпионов. Обе команды много забивают – в этом плане одна философия, - приводит мнение Мейры "Чемпионат".

63-летний итальянский тренер Лучано Спаллетти руководил "Зенитом" в период с 2009 по 2014 годы. Под его руководством петербуржский коллектив выиграл Кубок России, 2 титула чемпиона России, а также Суперкубок России. Также петербуржцы впервые в своей истории вышли в плей-офф Лиги Чемпионов. "Зенит" выиграл два чемпионских титула подряд, что также является историческим достижением. Сейчас специалист является главным тренером итальянского "Наполи" и ведет свою команду к чемпионству. После 20 проведенных туров неаполитанцы набрали 53 очка и на 13 баллов опережают, идущий на 2-м месте, "Интер".

44-летний португалец Фернанду Мейра, выступавший на позиции центрального защитника, защищал цвета Зенита с 2009 по 2011 годы.


Наполи Спаллетти Зенит
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Экс-игрок "Зенита" Мейра: что общего у петербуржцев и "Наполи" во времена работы в них Спаллетти? Нацеленность на атаку
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