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L’Equipe: "ПСЖ" хотел подписать Малкома бесплатно через правило о приостановке контракта

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Стали известны подробности о ходе переговоров по бразильскому вингеру Малкому, которые этой зимой велись между "Зенитом" и "ПСЖ".
Фото: ФК "Зенит"
По данным источника, "ПСЖ" хотел подписать Малкома бесплатно через правило о приостановке контракта. Однако "Зенит" летом внес в договор пункт о запрете на приостановку контракта, благодаря чему клуб из Петербурга смог требовать от парижан 30 млн евро за бразильца – "ПСЖ" не согласился.

Портал Transfermarkt оценивает нынешнюю стоимость Малкома в 24 миллиона евро. Своего максимального ценника он достигал в марте 2018 года – 45 миллионов евро. Бразильский вингер перешел в "Зенит" в августе 2019 года из "Барселоны" за 40 миллионов евро.

Летом 2022 года Малком продлил свой контракт с российским клубом до лета 2027 года. В текущем сезоне он провел за "Зенит" 22 матча в Российской премьер-лиге и Кубке России. На счету у Малкома 14 забитых мячей и семь результативных передач в этих турнирах.

Источник: L’Equipe


Малком ПСЖ Зенит
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