- Мы обратились в CAS, потому что считаем, что характеристика наказания и, как следствие, степень наказания не соответствуют тому, что происходило на поле. Поэтому сначала мы обратились в РФС. А потом, после того как решение не было изменено — в CAS, - приводит комментарий Медведева "Матч ТВ"
В матче группового этапа Кубка России "Зенит" у себя дома принимал лидера квартета - московский "Спартак" (0-0, 4-2 пен.). Основные 90 минут закончились массовой дракой, в ходе которой 6 игроков (по 3 от каждой команды) получили дисциплинарные наказания в виде удаления с поля. Позже КДК применил дополнительные санкции к футболистам, дисквалифицировав их на 6 игр. У "Зенита" наказание получили Малком, Родригао и Барриос. Руководство коллектива из Санкт-Петербурга приняло решение обжаловать данное решение, подав апелляцию, но петербуржцам отказали в ее удовлетворении.
"Зенит" по итогам 6 матчей группового раунда Кубка России занял 3-е место в своем квартете и выбыл в нижнюю сетку турнира. Теперь петербуржцам предстоит пробираться к финалу через Путь регионов. Первый соперник-ульяновская "Волга".Сегодня стало известно, что "Зенит" обратится в вышестоящую инстанцию – CAS.
Медведев: обратились в CAS, потому что степень наказания не соответствуют тому, что происходило на поле
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал обращение клуба в CAS.
Фото: "Чемпионат"