- Сколько нужно на изучение русского языка? Возможно, еще четыре-пять месяцев. Я учу язык каждый день по часу с Георгием, моим преподавателем. Самое плохое слово, которое уже выучил? Не могу сказать это слово (смеется), - приводит слова Бальде "СЭ".
Сенегальский центрфорвард Кейта Бальде перебрался в "Спартак" летом 2022 года. Футболист успел сыграть всего 1 матч против "Зенита" (1:2). После чего получил 6-месячную дисквалификацию за нарушений правил проведения допинг-контроля. На первых сборах в ОАЭ воспитанник "Барселоны" смог впервые отличится за столичный коллектив. Сенегалец отправил мяч в ворота АМГК, представляющего чемпионат Узбекистана.
"Спартак" после первой половины сезона в РПЛ занимает 2-е место, набрав 36 очков. Сегодня команда Гильермо Абаскаля обыграла "Ростов" (0:0, 2-1 пен.) в рамках Зимнего Кубка РПЛ.
Кейта Бальде: учу русский язык каждый день по часу моим преподавателем
Сенегальский форвард "Спартака" Кейта Бальде рассказал о том, что каждый день учит русский язык.
Фото: ФК "Спартак"