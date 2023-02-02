- Как отношусь к апелляции "Зенита" в CAS? Никак. Можно сказать, наплевать. От вас только эту новость узнал. Это их право, их команда — могут делать, что хотят. Мне без разницы на "Зенит": что они там делают, как тренируются. Меня интересует "Спартак", - приводит мнение Соболева Sport24.
Вчера стало известно, что "Зенит" принял решение подать апелляцию в CAS на решение КДК дисквалифицировать трех футболистов петербуржского коллектива за потасовку в кубковом матче против "Спартака" (0:0, 4-2 пен.) Напомним, что главный арбитр встречи Владимир Москалев в том матче у петербуржцев удалил Вальмара Барриос, Родригао и Малкома. После чего КДК дополнительно наказал игроков шестиматчевой дисквалификацией. В петербуржском клубе не согласились с данным решением Комиссии и пытается обжаловать в различные инстанции.
25-летний центрфорвард Александр Соболев также был участником потасовки и получил красную карточку. Позже КДК дисквалифицировал россиянина, наряду с Александром Селеховым и Шамаром Николсоном, на 6 игр Кубка. Турнир для "Спартака" стартует гостевым матчем против "Локомотива" в рамках Пути РПЛ, "Зенит" же оказался в нижней сетке. Его соперником станет ульяновская "Волга". Матчи пройдут в феврале.
Соболев – об апелляции "Зенита" в CAS: мне плевать, это их право, их команда — могут делать, что хотят
Форвард "Спартака" Александр Соболев высказался о решении "Зенита" подать апелляцию в CAS по поводу дисквалификации игроков за драку.
Фото: "Чемпионат"