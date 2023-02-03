– Победы важны даже на сборах. Они дают мотивацию команде. Тренер говорит, что даже на тренировках мы должны играть на победу. И это хорошо, позволяет вырабатывать дух победителей, – приводит слова Рыбуса "Матч ТВ".
Польский фланговый защитник Мацей Рыбус переходил в московский "Спартак" в июле 2022 года из другой московской команды – "Локомотива". Тем же летом в "Спартак" пришел новый главный тренер – молодой испанский специалист Гильермо Абаскаль.
Сейчас красно-белые находятся на зимних тренировочных сборах, как и остальные российские команды, готовясь к возобновлению сезона в РПЛ и Кубке России. Прямо на этой неделе участвуют в Зимнем Кубке РПЛ. Вчера красно-белые обыграли "Ростов" в самом первом матче данного турнира, который продолжится сегодня встречей "Сочи" и "Краснодара".
Рыбус: Абаскаль говорит, что даже на тренировках мы должны играть на победу. Это позволяет вырабатывать дух победителей
Защитник "Спартака" Мацей Рыбус рассказал о работе под руководством Гильермо Абаскаля и настрое команды на товарищеские матчи на зимних сборах.
Фото: ФК "Спартак"