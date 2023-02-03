"К сожалению, из?за появления Смолова просто не развивается Тюкавин, который мне очень нравится. Не имеет практики. А если бы Костя играл, то за этот год вырос бы в действительно хорошего нападающего по меркам России. А тянут Федю, которому 32 года. Какой смысл? Не вижу его вообще. Федя — сбитый летчик, это ясно. По большому счету, кому он нужен? Никому", - приводит слова Селюка "Матч ТВ".
Константин Тюкавин является воспитанником "Динамо". В нынешнем сезоне Тюкавин провел за бело-голубых 22 матча в РПЛ и Кубке России, в которых забил 5 мячей и отдал 3 результативные передачи. Контракт нападающего с "Динамо" рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 7 млн евро.
Федор Смолов год назад вернулся в "Динамо", в котором начинал футбольную карьеру. В текущем сезоне форвард сыграл в 20 матчах за бело-голубых, забил 9 мячей и отдал 5 результативных передач. Сейчас Смолову 32 года.
Селюк: Смолов - сбитый летчик. Из-за его появления в "Динамо" не развивается Тюкавин
Агент Дмитрий Селюк поделился мнением о конкуренции между Федором Смоловом и Константином Тюкавиным в "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"