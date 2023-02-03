"Хочу ли я в Чемпионшип, как сделал Хайкин? Нет, в Чемпионшип не хочу. Если честно, домой хочу", - цитирует Сафонова РИА Новости.
Напомним, ранее российский голкипер Никита Хайкин подписал контракт с "Бристоль Сити", который выступает в английском чемпионшипе. После 28 матчей его новая команда занимает 17-е место в турнирной таблице второго по силе английского дивизиона.
Ранее Хайкин защищал цвета норвежского "Буде-Глимт", который он покинул в конце прошлого года. С того момента вратарь находился в поисках новой команды.
Сафонов: не хочу в Чемпионшип, как Хайкин
Голкипер "Краснодара" Матвей Сафонов заявил, что отказался бы от предложения о переходе в клуб английского Чемпионшипа.
Фото: официальный сайт "Бристоль Сити"