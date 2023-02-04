"Я жила в Ульяновске с раннего детства и до окончания школы. Очень хочется, чтобы мой родной город не поддался "Зениту" и не менял место проведения матча на "Газпром Арену". Конечно, они предложат всякие вкусняшки", - цитирует Салихову "СЭ".
Напомним, днем ранее в СМИ появилась информация, что руководство "Зенита" направило ульяновской "Волге" письмо с предложением заявить "Газпром Арену" как резервный стадион клуба на матч Кубка России. Появившиеся слухи подтвердил директор ульяновцев Михаил Наволокин.
"Зенит" и "Волга" сыграют между собой в плей-офф Кубка России в конце февраля.
Зарема: хочется, чтобы Ульяновск не поддался "Зениту" и не менял место проведения матча
Спутница экс-владельца "Спартака" Леонида Федуна Зарема Салихова прокомментировала информацию о предложении "Зенита" для ульяновской "Волги" провести матч Кубка России на "Газпром Арене".
Фото: РИА Новости