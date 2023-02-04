"Его преданность "Спартаку" никогда не вызывала сомнений. Николсон — воин. Как мы уже говорили неоднократно, он, конечно, остается в "Спартаке". Так что борьба за чемпионство продолжается", — цитирует агента Sport24.
В действующем сезоне Николсон принял участие в 13 матчах "Спартака" в Российской Премьер-лиге. Ямайский форвард забил 3 мяча и отдал 1 голевую передачу.
"Спартак" по итогам первой части национального первенства занимает второе место в турнирной таблице, набрав в 17-ти турах 36 очков.
Агент Николсона: его преданность "Спартаку" не вызывала сомнений. Борьба за чемпионство продолжается
Агент Ненад Портега, представляющий интересы нападающего "Спартака" Шамара Николсона, высказался о будущем футболиста в столичном клубе.
Фото: РПЛ