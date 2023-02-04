"Карпин не просто тренер, это человек, за которого голосовали, на которого возлагаются определённые надежды и требования. Когда придёт время и наша национальная команда вернётся к официальным соревнованиям, Карпин должен будет уйти из "Ростова" и сосредоточиться на работе в сборной", — цитирует Игнатьева Metaratings.
Карпин возглавил сборную России летом 2021 года. Под его руководством национальная команда вышла в стыки отборочного турнира к чемпионату мира 2022, но не смогла сыграть с Польшей – ФИФА и УЕФА объявили о временном отстранении российских клубов и сборных от соревнований под своей эгидой.
В ноябре россияне провели два товарищеских матча – против команд Таджикистана и Узбекистана. Обе встречи завершились со счетом 0:0.
Б. Игнатьев: со временем Карпин должен будет уйти из "Ростова" и сосредоточиться на сборной
Экс-тренер "Локомотива" Борис Игнатьев поделился мнением о работе Валерия Карпина в качестве наставника сборной России.
Фото: ФК "Торпедо"