- У Артема не сладкий характер. Он может взорвать команду. Ни одному тренеру это не надо. И второе — финансовый вопрос. Требования немного завышены. В Турции он уже побывал. В Европу — нет. Думаю, что в Азию или Саудовскую Аравию — да. Такие разговоры ходили. Но он может приносить пользу и российским клубам, если снизит финансовые запросы и перестанет портить атмосферу в раздевалке. – приводит мнение Аленичева "Комсомольская правда".
Российский форвард Артем Дзюба, которому в августе исполнится 35 лет, сейчас пребывает без команды. Ранее центрфорвард вел активные переговоры с "Торпедо". Но переход не состоялся из-за того, что, по мнению Дзюбы, наставник столичного коллектива Андрей Талалаев пригласил игрока только на просмотр. Сам тренер опроверг эту информацию. Сейчас лучший бомбардир в истории российских чемпионат и национальной сборной проводит индивидуальные тренировки.
Артем Дзюба свой лучший отрезок карьеры провел в "Зените". С коллективом из Санкт-Петербурга воспитанник "Спартака" выиграл 4 чемпионских титула РПЛ, Кубок России и 4 Суперкубка России. Также в активе россиянина есть национальный кубок в составе "Ростова".В мае 2022 года Артем покинул клуб и перебрался в турецкий чемпионат.
Аленичев: Дзюба будет полезен клубам РПЛ, если снизит финансовые запросы и перестанет портить атмосферу в раздевалке
Фото: ФК "Адана Демирспор"