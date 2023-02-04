- Кайо рад, что ему удалось забить вчера гол, главное, что команда победила. Продление контракта? Нашей целью всегда было остаться в "Краснодаре", - приводит комментарий Хеновеса "РБ Спорт".
Бразильский защитник Кайо, которому в сентябре исполнилось 27 лет, перебрался в "Краснодар" в 2019 году. Всего у бразильца за "быков" 62 встречи в РПЛ, в которых отметился 1 голов и 1 ассистом. В текущем сезоне игрок из Бразилии отыграл 13 матчей за краснодарский коллектив. Контракт Кайо с южанами рассчитан до 2024 года.
"Краснодар" ушел на зимний перерыв, расположившись на 9 месте в таблице РПЛ. Быки набрали 25 баллов после 17 туров. Команда принимает участие в зимнем товарищеском турнире клубов РПЛ в ОАЭ. Вчера подопечные Владимира Ивича обыграли "Сочи" (1:0). Победу "быкам" своим точным ударом принес Кайо.
Агент Кайо: Продление контракта? Нашей целью всегда было остаться в "Краснодаре"
Агент бразильского защитника "Краснодара" Кайо Панталеао Нето Хеновес высказался по поводу будущего игрока в клубе.
Фото: РПЛ