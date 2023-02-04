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Вулверхэмптон
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Ливерпуль2 тайм
Брентфорд
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Астон Вилла
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Лестер Сити2 тайм
Манчестер Юнайтед
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Эспаньол
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Атлетико
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Кремонезе
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Боруссия Д
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ГертаЗавершен
Кельн
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Голкипер "Сочи" Адамов: думал, что Бердыев закрытый, но это не так - он очень открытый

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Вратарь "Сочи" Денис Адамов рассказал о работе под руководством нового главного тренера "барсов" Курбана Бердыева.
Фото: ТАСС
- Было приятно познакомиться и начать работу с Курбаном Бердыевым. Смотрел матчи его в Лиге чемпионов. Вспоминаю игру с "Интером". Интересно получать опыт от работы с ним. Я тоже думал, что он закрытый. Но это не так. Очень открытый. Всегда поможет, на тренировках подсказывает. Так что, думаю, это миф, - приводит слова Адамова "Чемпионат".

В декабре 2022 года официальные интернет-ресурсы "Сочи" сообщили о назначении на пост главного тренера 70-летнего туркменского специалиста Курбана Бердыева, который ранее дважды становился чемпионом России и один раз обладателем Кубка страны с казанским "Рубином", а также выигрывал серебряные медали с "Ростовом". В осенней части сезона "барсами" руководили Артем Горлов и Александр Точилин, в турнирной таблице РПЛ "Сочи" с 25 очками занимает девятое место.


Сочи Бердыев Адамов
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