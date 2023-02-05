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Агент: неправда, что Азмун не хочет возвращаться в Россию

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Агент иранского нападающего Сердара Азмуна Арманд Дурн высказался по поводу появившейся информации о том, что игрок не планирует возвращаться в РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
- Сердар не хочет возвращаться в Россию? Нет, это неправда, - приводит комментарий агента "РБ Спорт".

В это зимнее трансферное окно 26-летний иранский страйкер Сердар Азмун, не являющийся игроком стартового состава "Байера", мог сменить команду и вел активные переговоры с "Марселем", представляющим французский чемпионат. Но трансфер не произошел, так как в клубе приняли решение взять другого футболиста. Сейчас СМИ сообщают, что в услугах игрока заинтересованы турецкие и российские клубы, в частости "Зенита", "Локомотива" и "Сочи". Ранее Азмун уже выступал в РПЛ за "Рубин", "Ростов" и петербуржскую команду. За 208 игр иранцу удалось отличиться 85 раз.

В текущем сезоне на счету Азмуна 13 матчей за коллектив из Леверкузена, в которых отметился 2 голевыми передачами.


Азмун Зенит Локомотив Байер Сочи
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