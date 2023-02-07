"Над "Химками" подшучивает вся футбольная Россия. Постоянная смена тренеров, отстранения игроков. Юран хорошо начал чемпионат, а его убрали. Что касается Гогниева, то при всем уважении, о нем пока рано серьезно говорить, как о тренере. Результатов нет, но есть вопросы по поведению", - цитирует Аленичева Sport24.
"Химки" ушли на зимний перерыв на предпоследнем месте в турнирной таблице РПЛ. Подмосковная команда набрала 12 очков в стартовых 17 турах чемпионата России. Команда на одно очко отстает от "Локомотива", который идет в зоне стыковых матчей. По ходу сезона ее возглавил Спартак Гогниев, с которым "Химки" одержали всего одну победу в 15 матчах.
Ранее Гогниев тренировал "Аланию".
Аленичев: над "Химками" подшучивает вся Россия. О Гогниеве рано серьезно говорить, как о тренере
Фото: ФК "Химки"