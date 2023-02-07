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Зиньковский: "Спартак" постарается выиграть РПЛ. Я еще не был чемпионом

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Футболист "Спартака" Антон Зиньковский рассказал о целях команды на вторую часть сезона.
Фото: "СЭ"
- Постараемся выиграть чемпионат. Я хочу, не был еще чемпионом, - приводит комментарий Зиньковского "РБ Спорт".

Российский вингер Антон Зиньковский стал игроком "Спартака" летом 2022 года. Ранее в РПЛ воспитанник "Чертаново" выступал за "Крылья Советов". В 2021 году Антон вместе с самарским коллективом выиграл чемпионский титул ФНЛ. В текущем сезоне Зиньковский не является стабильным игроком стартового состава москвичей и выходит преимущественно на замену. В активе 26-летнего россиянина 2 гола и 1 ассист в 15 матчах РПЛ. "Спартак" по итогам первой части сезона российского первенства отстает от действующего чемпиона "Зенита" на 6 очков.


Зиньковский Спартак Зенит
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