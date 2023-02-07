- Почему Дзюба выбрал "Локомотив"? Я больше удивлен, что "Локомотив" выбрал его. Для меня непонятен этот трансфер. Считаю, что "Локомотив" — это не та команда, которая должна покидать лигу. Но Дзюба не спасёт команду от вылета, для этого есть другие игроки, - приводит мнение Петржелы Metaratings.
Лучший голеадор в истории российского чемпионата Артем Дзюба с ноября пребывает без команды. Этот сезон воспитанник "Спартака" начинал в турецком клубе "Адана Демирспор", но уже осенью расторг контракт из-за отсутствия должного игрового времени. Свой последний матч в РПЛ россиянин провел в мае в рамках 30-го тура турнира, где в составе "Зенита" проиграл "Пари НН" (0:1). В российском первенстве Дзюба последний раз забивал в апреле 2022 года в ворота "Урала" (3:1) в рамках 25-го тура.
Сегодня СМИ сообщили о том, что 4-х кратный чемпион России перейдет в "Локомотив", находящийся в зоне стыковых матчей, до конца нынешнего сезона.
Петржела: почему Дзюба выбрал "Локомотив"? Я больше удивлен, что москвичи выбрали Артема
Экс-наставник "Зенита" Властимил Петржела поделился мнением о вероятном трансфере Артема Дзюбы в "Локомотив".
Фото: "Чемпионат"