- Странное решение, честно говоря — два возрастных футболиста в "Локо". Как вокруг них строить новую команду? Это просто невозможно. Хотя, знаете, если руководство "Локомотива" переживает, что команда вылетит в первую лигу, то это, однозначно, усиление, - высказался Быстров в своем телеграм-канале.
34-летние экс-зенитовцы Артем Дзюба и Игорь Смольников сегодня были официально представлены в качестве игроков "Локомотива". Футболисты будут защищать цвета столичного коллектива до лета 2023 года. В данный момент "железнодорожники" занимают 14 место в РПЛ и в случае, если клуб не сможет изменить ситуацию по окончании 30 туров, то команда примет участие в стыковых матчах за право остаться в высшем дивизионе России. Дзюба и Смольников выиграли множество трофеев в составе "Зенита". В частности, форвард является 4-х кратным чемпионом России, а защитник три раза выигрывал российское первенство. Также Дзюба в составе команды из Санкт-Петербурга добился серьезных индивидуальных достижений. Одним из которых является титул лучшего бомбардира чемпиона России в истории.
Быстров – о переходе Дзюбы и Смольникова в "Локомотив": два возрастных футболиста. Вокруг них невозможно строить команду
Экс-игрок "Зенита" Владимир Быстров поделился мнением о переходе Артема Дзюбы и Игоря Смольникова в "Локомотив".
Фото: ФК "Локомотив"