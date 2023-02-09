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Шитов - об уходе из "Спартака": был вариант с "Пари НН", но футбол "Крыльев Советов" мне больше подходит

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Нападающий "Крыльев Советов" Владислав Шитов признался, что мог оказаться в "Пари Нижний Новгород".
Фото: ПФК "Крылья Советов"
"Был еще вариант с "Нижним Новгородом". Я уже готовился ехать в "Нижний", скинул им паспорт, чтобы меня могли зарегистрировать. В этот момент звонит агент и говорит: "Есть вариант в "Крыльях". Я начал раздумывать, но вечером мне уже надо было подписать контракт, время поджимало. Приехал на базу, посоветовался со всеми и подписался с "Крыльями". Мне сказали, что у "Крыльев" футбол, который мне больше подходит: комбинационный, быстрый, в атаку. Это мне нравится, я могу выбегать из-за спин защитников", - цитирует Шитова "РБ Спорт".

Владислав Шитов перешел из московского "Спартака" в "Крылья Советов" на правах аренды летом 2022 года. Соглашение с самарским клубом рассчитано до конца сезона 2022/23. В осенней части чемпионата 19-летний нападающий провел 11 матчей в Российской Премьер-Лиге, в которых отличился двумя забитыми голами. С 2018 года игрок регулярно вызывался в сборные России различных возрастов.

На текущий момент "Крылья Советов" занимают одиннадцатую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков в 17 матчах. "Нижний Новгород" расположился строчкой ниже, набрав на одно очко меньше.


Шитов Крылья Советов РПЛ Российские трансферы Нижний Новгород
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