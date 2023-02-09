Матчи Скрыть

Реклама лига ставок Сделать ставку

Агент Мантуана: Густаво точно уйдет из "Зенита" летом? Ничего еще не решено, возможны варианты

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы полузащитника "Зенита" Густаво Мантуана, заявил, что решение об уходе бразильца из клуба еще не принято.
Фото: ФК "Зенит"
"Точно ли летом уйдет Мантуан? Ничего еще не решено. Возможны разные варианты", - цитирует Гарсию Sport24.

Напомним, Густаво Мантуан стал игроком "Зенита" летом прошлого года. Он, как и бразильский голкипер Иван, вошел в сделку по обмену на Юри Алберто, который перебрался в "Коринтианс". Сине-бело-голубые арендовали обоих игроков. В зимнее трансферное окно Иван покинул команду. Сообщалось, что "Зенит" не будет выкупать и Мантуана - бразилец уйдет после завершения арендного соглашения.

В нынешнем сезоне Густаво Мантуан провел 18 матчей в составе "Зенита", в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу.


Мантуан Зенит
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)
Последние новости 
Вся лента новостей
Адиев: Зуев пытается получить казахстанский паспорт, но пока нет смысла говорить о сборной
Романо: руководство "Милана" провело переговоры по продлению контракта Жиру. В этом году форварду исполняется 37 лет
Иван Карпов: "Универсидад" отказался продавать Диаса в ЦСКА
Покер Роналду принес "Аль-Насру" разгромную победу над "Аль-Вахдой"
"Кармиотисса" отыгралась с 1:3 и вырвала победу у "Аполлона" в первой игре после назначения Кержакова
Роналду оформил покер в матче с "Аль-Вахдой" 2
Агент Медведева - о восстановление вратаря "Ростова" после травмы: до работы на поле еще далеко
Кечинов: Мелешин - главная звезда нового спартаковского поколения? Он один из 3
L'Equipe: Месси из-за травмы может пропустить матч 1/8 Лиги чемпионов с "Баварией"
Роналду оформил дубль в первом тайме матча с "Аль-Вахдой"
Игонин - о бразильских легионерах "Зенита": их никто не держит 1
Семин: были бы мне нужны Дзюба и Смольников в "Локомотиве"? Лет 7 назад - конечно
Дюрица - о срыве трансфера Баринова в "Бешикташ": у него еще все впереди
Роналду впервые забил с игры за "Аль-Наср"
"Хатайспор" снялся с чемпионата Турции из-за последствий землетрясения. За клуб выступает Зе Луиш