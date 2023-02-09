"Точно ли летом уйдет Мантуан? Ничего еще не решено. Возможны разные варианты", - цитирует Гарсию Sport24.
Напомним, Густаво Мантуан стал игроком "Зенита" летом прошлого года. Он, как и бразильский голкипер Иван, вошел в сделку по обмену на Юри Алберто, который перебрался в "Коринтианс". Сине-бело-голубые арендовали обоих игроков. В зимнее трансферное окно Иван покинул команду. Сообщалось, что "Зенит" не будет выкупать и Мантуана - бразилец уйдет после завершения арендного соглашения.
В нынешнем сезоне Густаво Мантуан провел 18 матчей в составе "Зенита", в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу.
Агент Мантуана: Густаво точно уйдет из "Зенита" летом? Ничего еще не решено, возможны варианты
Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы полузащитника "Зенита" Густаво Мантуана, заявил, что решение об уходе бразильца из клуба еще не принято.
Фото: ФК "Зенит"