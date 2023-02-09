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Билялетдинов - о возможном новичке "Химок" Гогуа: он приступил к тренировкам, но пока невозможно оценить его состояние

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Тренер "Химок" Ринат Билялетдинов прокомментировал тренировки потенциального новичка подмосковной команды защитника Седрика Гогуа.
Фото: ПФК ЦСКА
"Он приступил к тренировкам, занимается несколько дней. У нас были игры, поэтому он не был задействован. Сейчас пока невозможно оценить его состояние, прошло слишком мало времени. Будет ли он заниматься до конца сбора? Главный тренер решит. Пока футболист тренируется", — цитирует Билялетдинова "РБ Спорт".

В конце января 28-летний ивуарийский защитник прибыл на просмотр в "Химки". Контракт клуба с игроком пока не заключен.

Напомним, Седрик Гогуа выступал за ЦСКА с 2019 по 2022 годы. За это время он отыграл в составе "армейцев" всего 5 матчей и забил 1 гол. Последний год футболист находится в статусе свободного агента. После ухода из ЦСКА он перебрался в "Туран", но из-за проблем с получением рабочей визы почти сразу был вынужден покинуть казахстанский клуб. Сайт Transfermarkt оценивает его текущую рыночную стоимость в 250 тысяч евро.


Гогуа Химки Билялетдинов Р. РПЛ Российские трансферы
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