- Привыкли ли уже без Ловрена? В принципе, да. Все остальные же остались. Сейчас к нам приедет еще Ренан. Его в игре еще не видел, разве что прочитал про 40 миллионов от "Реала". Видимо, качественный футболист с хорошей левой, - приводит слова Чистякова "Чемпионат".
2 января стало известно, что 33-летний капитан "Зенита" в осенней части текущего сезона хорватский центральный защитник Деян Ловрен перешел во французский "Лион", футболист сыграл в 15 из 17 возможных матчей в Российской премьер-лиге (1 гол, 1 результативный пас) и в 1 матче Кубка России из 6. В январе 2023 года состав сине-бело-голубых пополнил 19-летний бразильский центральный защитник Роберт Ренан, который еще не прибыл в расположение клуба, выступая на молодежном чемпионате Южной Америки.
После оформления трансфера Ренана в "Зенит" в СМИ появилась информация, что мадридский "Реал" готов выкупить его за 40 миллионов евро. Эти данные были опровергнуты представителем игрока и руководством сине-бело-голубых.
Чистяков: без Ловрена в "Зените" уже привыкли. Ренана в игре еще не видел, только читал про 40 миллионов от "Реала"
ащитник "Зенита" Дмитрий Чистяков ответил на вопрос об изменениях в линии обороны сине-бело-голубых.
Фото: ФК "Зенит"