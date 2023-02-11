"Вызов в сборную стал для меня большой неожиданностью, учитывая, что я достаточно молодой защитник. Самое запоминающееся - осознание того, что тебе сейчас предстоит играть за свою страну в основной команде сборной России, пусть даже в товарищеском матче", - цитирует Агапова "Татар-информ".
Илья Агапов в ноябре прошлого года попал в расширенный, а спустя несколько дней и в окончательный список сборной России на товарищеские матчи. 22-летний воспитанник академии "Рубина" играл в юношеских и молодежной сборных России. Напомним, 6 января 2023 года футболист перешел в ЦСКА из "Пари НН". В этом сезоне в его активе 16 сыгранных матчей во всех соревнованиях.
Агапов - о вызове в сборную России: это стало для меня большой неожиданностью
Защитник московского ЦСКА Илья Агапов рассказал об эмоциях, которые испытал, узнав о вызове в сборную России.
Фото: ПФК ЦСКА